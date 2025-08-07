ROD BLAGOJEVIĆ O PRESUDI DODIKU I BOLSONARU: U interesu SAD je da podrži dva lidera

Nekadašnji guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević is ukazao je da je u nacionalnom interesu SAD da podrži lidere poput Brazilca Bolsonara i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i usprotivi se potkopavanju volje naroda.

Rod Blagojević, koji je saradnik američkog predsednika Donalda Trampa u autorskom tekstu za Vašington tajms pravi paralelu između procesa koji se vode protiv bivšeg brazilskog predsednika Žaira Bolsonara i sada protiv predsednika Dodika i ističe da se sprema još jedna globalna pandemija, a da to nije virus iz Vuhana, već da su ga skovali političari iz Vašingtona.

Blagojević navodi da se iste taktike, koje su demokrate koristile kao oružje da bi "uhvatile Trampa", sada koriste protiv lidera u Brazilu i BiH.

- Ove taktike primenjuju se s ciljem da pošalju bivšeg predsednika Bolsonara u zatvor i da zatvore i diskvalifikuju sa funkcije legalno izabranog predsednika Srba u BiH, Milorada Dodika. Živimo u eri u kojoj je ugroženo samo postojanje samouprave i demokratije. Iz dana u dan vidimo nove deklasifikovane dokumente koji sve više dokazuju da su predsednik Obama i ljudi iz bezbednosnih struktura sarađivali sa kampanjom Hilari Klinton kako bi stvorili nezakonitu aferu o navodnoj zaveri sa Rusijom kako bi uništili prvu Trampovu administraciju - naveo je Blagojević, prenosi RT Balkan.

Sada, 8.000 kilometara daleko, kako ističe Blagojević, neizabrane evropske birokrate koriste istu agendu.

- Ovaj virus zloupotrebe prava koji već deceniju hara Vašingtonom, sada se širi globalno. U Brazilu, gospodin Bolsonaro je u kućnom pritvoru, suđeno mu je po izmišljenim optužbama. Iako je izuzetno popularan, gospodin Bolsonaro bi mogao da se suoči sa zatvorskom kaznom do 40 godina i da mu se zabrani da se kandiduje za javnu funkciju. A u Bosni i Hercegovini, gospodina Dodika, 'balkanskog Bolsonara', svrgava sa funkcije nezakonito imenovani nemački visoki predstavnik, na isti način na koji kolonizator maltretira svoje podanike. Koji je Dodikov prestup? Odbio je da se povinuje naređenju stranog nadzornika da otkaže dan u čast svetog hrišćanskog sveca i proslavu dana etničkog ponosa, jer je visoki predstavnik tvrdio da to vređa muslimansku većinu u BiH - piše Blagojević.

Kako napominje u svom autorskom tekstu, dok se progoni bivši brazilski predsednik, birokrate Evropske unije žele da pošalju u zatvor protrampovog gospodina Dodika zbog toga što se zalaže za prava svog naroda.

- Ovi politički progoni bi bili šokantniji da Amerika nije prošla kroz iste koruptivne šeme koje su preduzete da bi se gospodin Tramp uklonio sa vlasti. Međutim, u BiH, mestu o kome malo Amerikanaca razmišlja, zaverenici bi mogli da uspeju, paleći fitilj u nepredvidivom lancu događaja u delu sveta gde su dva puta u prošlom veku izbili ratovi - navodi Blagojević.

Obrazac je isti, ukazuje, od Vašingtona preko Brazila i BiH.

- Kada popularni lideri pružaju otpor globalističkim interesima i pobede na izborima koje elita ne može da kontroliše, bivaju proglašeni kriminalcima. Ne od birača, već od politički instrumentalizovanih sudova. Cilj nikada nije pravda, uvek je cilj potkopavanje i eliminisanje samouprave i autonomije naroda - precizira Blagojević.

Prvi korak u toj razrađenoj šemi, kako navodi Blagojević, jeste – "označiti ove lidere desnog centra kao ruske simpatizere i pristalice ruskog predsednika Vladimira Putina i predstavite rutinske pravne prakse kao "korumpirane".



- Drugi korak, korišćenje medija pod kontrolom elite da biste promovisali lažne narative poput "ruske zavere", "pretnje demokratiji", ili "proruskih separatista". Da su gospoda Tramp, Dodik ili Bolsonaro bili slabi, nepopularni ili nebitni, ne bi bilo potrebe za takvom taktikom. Međutim, sva trojica imaju jaku političku bazu. A pošto su antielitistički, konzervativni lideri koji su popularni kod ljudi koji su ih izabrali, zloupotreba vladavine prava postala je sredstvo koje se koristi za njihovo osujećivanje, a ne temeljni princip koji štiti demokratiju - naveo je, između ostalog, Blagojević.

Dodao je i da Amerika ne može da bude svetski policajac, ali da ima glas koji se čuje širom sveta.

- U nacionalnom je interesu Amerike da izrazi podršku liderima poput gospode Bolsonara i Dodika i da se izjasni protiv potkopavanja volje naroda - zaključio je Blagojević.

Autor: D.B.