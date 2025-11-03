Važno obaveštenje za vozače: Ako putujete kroz Hrvratsku ovo morate da znate!

Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture stavilo je u javno savetovanje predlog Pravilnika o visini godišnje naknade za korišćenje javnih puteva, koja se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila.

Predlogom se predlaže da se godišnja osnovna naknada poveća sa dosadašnjih 215 kuna (28,5 evra) na 40 evra.

Godišnju naknadu plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila, i to za 12 meseci unapred, računajući od dana overavanja tehničke ispravnosti vozila. Naknada koju plaćaju vlasnici čije su prebivalište ili sedište u određenoj županiji ili Gradu Zagrebu ide u budžet županijske uprave za puteve te županije ili u proračun Grada Zagreba, piše Večernji list.

Plaćanje se vrši u stanicama za tehnički pregled vozila ili uplatom direktno na račun županijske uprave za puteve ili u proračun Grada Zagreba, prema pravilniku.

Ministarstvo predlaže i novi član, po kojem će se godišnja naknada automatski usklađivati sa godišnjim indeksom rasta potrošačkih cena, koji objavljuje Državni zavod za statistiku svakog januara.

Javno savetovanje traje do 29. novembra, a Pravilnik bi stupio na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama.

Autor: S.M.