UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Objavljen snimak prebijanja devojke u kafiću u Beranama

Društvenim mrežama kruži snimak jezivog prebijanja devojke u jednom kafiću u Beranama, a sve je razbesnela reakcija mladića koji je sedeo u ugostiteljskom objektu u trenutku kada je muškarac upao u lokal i krenuo krvnički da tuče D. Č. (22).

Na veoma uznemirujućem snimku vidi se kako napadač ulazi u kafić i prilazi stolu kraj kojeg je D. Č. stajala. On punom snagom skače na devojku i kreće da je udara dok devojka ne padne na pod.

Mladić, koji je sedeo u lokalu kada je napadač upao, okreće se i nemo posmatra napad na devojku, nakon čega ustaje i napušta lokal bez da pomogne žrtvi koja leži na podu.

Sigurnosna kamera zabeležila je da se napadač u jednom trenutku okrenuo ka momku i nešto mu govorio. Mladić se nakratko zagledao u njega pre nego što je izašao kroz vrata.

Podsetimo, policija je uhapsila V. R. zbog sumnje da je počinio ovaj jezivi napad. Osnovno državno tužilaštvo odredilo mu je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje.

"Događaj se odigrao 25. oktobra 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu na području opštine Berane. Osumnjičeni je, kako se sumnja, drskim i nasilnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana, narušio javni red i mir, te lakše telesno povredio oštećenu D.Č.", saopšteno je iz ODT.

Prema navodima, V. R. devojci zadao više udaraca šakom u predelu glave, oborio je na pod, a potom je nastavio da je udara po telu.

Nakon izvršenja dela osumnjičeni se dao u bekstvo, ali je ubrzo pronađen i priveden.

