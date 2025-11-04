HAOS U SPLITU! Huligani upali na srpsko kulturno veče – Plenković potvrdio hapšenja i otkrio da je učestvovalo stotinak osoba!

U Splitu je došlo do ozbiljnog incidenta tokom otvaranja Dana srpske kulture, kada je grupa od oko stotinak maskiranih huligana upala u salu gradske četvrti Blatina – Škrape i nasilno prekinula folklorno-dramski program u organizaciji Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“. Napadači su, prema svedočenjima, vređali prisutne i nazivali ih pogrdnim imenima.

Dan nakon događaja, hrvatska policija je uhapsila jednu osobu, dok se intenzivno radi na identifikaciji ostalih učesnika. Premijer Hrvatske Andrej Plenković potvrdio je da je u incidentu učestvovalo oko stotinak osoba, naglasivši da je reč o „mikrolokalnom karakteru“ događaja, a ne o širem pokušaju kritike vladine politike prema manjinama.

„Ovo je suprotno našim zakonima i najgore što mogu da pomislim o ovakvom incidentu“, izjavio je Plenković. On je dodao da se ne radi o celoj navijačkoj grupi „Torcida“, već o jednoj frakciji koja je, kako je rekao, „sramota za društvo“.

Premijer je istakao i razliku između patriotske muzike, poput pesama Marka Perkovića Tompsona, i nasilnih ispada poput ovog, naglašavajući da nasilje nema nikakvo opravdanje.

Incident je izazvao veliku pažnju javnosti i osude, dok se očekuje da policija u narednim danima identifikuje i privede veći broj učesnika ovog napada.

