11 OSOBA NASTRADALO! Direktor UKC Tuzla otkrio stanje povređenih u požaru u Domu penzionera: Vesti nisu dobre

Direktor JZU UKC Tuzla, prof. dr med. sc. Šekib Umihanić saopštio je detalje o povređenima u požaru koji se sinoć dogodio u Domu penzionera, a u kom je stradalo 11 osoba.

Kako je naveo, tokom noći hospitalizovano je dvadeset pacijenata u Klinici za plućne bolesti, među kojima su bila tri policajca i šest vatrogasaca, dok su ostali bili korisnici i zaposleni Doma penzionera Tuzla.

Nažalost, jedna pacijentkinja je tokom noći preminula u Klinici za plućne bolesti.

"Prema izveštaju Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, primljeno je osam pacijenata, od kojih je pet na respiratoru i nalaze se u izuzetno teškom stanju, dok je jedan pacijent, nažalost, preminuo", rekao je dr Umihanić.



Kako je naveo, kod hospitalizovanih pacijenata dijagnostikovane su inhalacione povrede nastale udisanjem dima, odnosno štetnih produkata sagorevanja.

"Trenutno se u Klinici za interne bolesti nalaze dva hospitalizovana pacijenta. Osoblje i načelnici Klinike za plućne bolesti, Klinike za anesteziju i reanimaciju i Klinike za interne bolesti uključeni su u proces zbrinjavanja i opservacije navedenih pacijenata", rekao je direktor UKC Tuzla.

Kako je istakao, Univerzitetski klinički centar Tuzla stavio je na raspolaganje sve raspoložive kapacitete za hospitalizaciju pacijenata koji su mogli doći zbog pogoršanja osnovnog zdravstvenog stanja, hroničnih bolesti, komorbiditeta ili eventualno za smeštaj korisnika Doma penzionera Tuzla, ukoliko se proceni da nemaju adekvatan smeštaj ili kao privremena opcija dok se ne pronađe trajno rešenje.



"Univerzitetski klinički centar Tuzla i ovom prilikom pokazao je visoku spremnost, pripravnost i profesionalnost. Zahvaljujem se osoblju koje je promptno reagovalo i stojimo na raspolaganju građanima Tuzlanskog kantona", poručio je dr Umihanić.

Podsetimo, požar je izbio sinoć nešto pre 21 sat na 7. spratu Doma za penzionere. Prema pisanju lokalnih medija, na višim spratovima bili su smešteni teško bolesni štićenici, među kojima dementni i nepokretni.

Autor: D.Bošković