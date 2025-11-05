Dodik: Nisam razočaran odbijanjem apelacije. BiH je završena priča

Izabrani predsednik Milorad Dodik izjavio je danas da nije razočaran odlukom Ustavnog suda BiH, koji je odbio apelaciju njegove odbrane na presudu Suda BiH, istakavši da je BiH završena priča, a da je Federacija BiH za Republiku Srpsku odavno inostranstvo.

Dodik, koji je predsednik najuticajnije vladajuće SNSD, kaže da se ništa drugo nije ni moglo očekivati kada je predsednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman, koji je bio ratni predsednik Stranke demokratske akcije.

"Ne čudi njihovo ponašanje, ali je jasno da je Ustavni sud BiH deo klana koji za cilj ima ukidanje Dejtonskog mirovnog sporazuma", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Krnji Ustavi sud BiH, u kojem nema predstavnika Srba, juče je odbacio kao neosnovanu apelaciju Dodikove odbrane na pravosnažnu presudu Suda BiH, kojom je "zbog nepoštovanja odluka neizabranog Kristijana Šmita", osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane bavljenja političkim delovanjem.

Istovremeno Ustavni sud je podržao odluku CiK BiH kojom je Dodiku oduzet predsednički mandat i prevremei izbori raspisani za 23. novembar.

Јučerašnjom odlukom, rekao je Dodik, Ustavni sud BiH je poništio i mnoge svoje prethodne odluke.

"Oni samo žele da disciplinuju Republiku Srpski, ništa drugo", poručio je Dodik i dodao "srušili su Dejtonski mirovni sporazum, a Republika Srpska nije odgovorna za sve ono što će se događati".

Sada je potpuno jasno, kaže Dodik, da je Ustavni sud BiH inkvizicijski sud.

"BiH je nemoguća i propala zemlja. Ona je u slobodnom padu. To nije ni država, već prćija, jer u njoj ne postoji vladavina prava. Pozivam sve u Republici Srpskoj da razmisle o tome, a ja ću nastaviti da se borim", naveo je Dodik.

Poručio je da je BiH završena priča.

"Mi ćemo se tako i ponašati. Mi se okrećemo Republici Srpskoj. Sarajevo i FBiH su za nas odavno inostranstvo", rekao je Dodik i dodao:

"Došli smo u poziciju da ne možemo verovati u pravdu imajući u vidu da je predsednik Ustavnog suda Mirsad Ćeman, koji je bio ratni predsednik SDA, za Srbe zločinačke organizacije, koja je vodila rat protiv Srba i vršila masovna ubijanja", rekao je Dodik.

Taj čovek je danas predsednik Ustavnog suda BiH i on je donosio odluke u ovom predmetu.

"Od početka su radili na tome da razgrade poziciju Republike Srpske i to govorim uporno", rekao je Dodik.

Predsednik SNSD je rekao da je Republika Srpska stabilna, a njena bezbednost je na vrhovnom nivou.

"Mi smo danas bezbedna sredina i okrenuti smo privredi, infrastrukturnim problemima i što boljem standardu života naših građana, rekao je.

Istakao je da Republika Srpska ima sve parametre da dobro stoji.

"Povećanje plata očekujem da bude između sedam i 10 odsto od marta sledeće godine, a očekuje nas i usklađivanje penzija od januara, i želimo da rastu više nego što je inflacija", rekao je Dodik.

Istakao je da će jedina politika biti, politika povećanja standarda.

"Bruto domaći proizovod u Republici Srpskoj raste preko dva odsto. Naša privreda je fleksibilna, budžet nam je stabilan, izvršavamo sve naše obaveze", kazao je Dodik.