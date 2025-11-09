TEŽAK UDES U ZAGORJU Dvoje mrtvih, proverava se da li ima još žrtava pored puta

Policija trenutno pretražuje okolinu kako bi proverila da li sila udara nije izazvala da još neko bude izbačen iz vozila na zemljani put pored puta.

Dve osobe su poginule večeras kada se u Zagorju dogodila teška saobraćajna nesreća, potvrdila je policija.

U nesreći koja se dogodila kod Selnice danas posle 18 časova, dve osobe su poginule, a jedna je povređena i prevezena u bolnicu u Zaboku.

Prema rečima očevidaca, reč je o čeonom sudaru dva automobila. Na tom delu puta večeras je gusta magla. Brzi put od Poznanovca do Zlatar Bistrice je zatvoren, a službe hitne pomoći i dalje istražuju mesto događaja, kao i policijska istraga.

Kako kažu očevici na mestu nesreće, automobili učesnici u nesreći su zgnječeni do neprepoznatljivosti, do te mere da su policajci i radnici hitne pomoći koji su prvi stigli na mesto nesreće u početku pomislili da su u pitanju tri automobila, a ne dva.

