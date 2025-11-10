Jezivi snimci užasa iz Velike Kladuše: Suvozač seo za volan i krenuo da gazi ljude, oglasila se policija

U mestu Trnovi kod Velike Kladuše juče su zabeležene scene kao iz horor filmova. Naime, prvo se desila saobraćajna nesreća nakon što je jedno vozilo završilo u suprotnoj traci, a nakon toga su te osobe izašle iz automobila i izbila je masovna tuča.

Nakon što je vozač koji je izazvao nesreću udaren i pao na pod, suvozač iz tog vozila, nezvanično sin od vozača, je seo za volan i pokušao pri velikoj brzini da pregazi aktere tuče.

Kako se može videti na snimku jedna osoba je zadobila povrede.

O svemu tome oglasio se MUP USK, gde su za Avaz potvrdili da su uhapšene dve osobe nakon ovog događaja, a da je jedna od njih maloletna.

"Događaj je evidentiran, policija vrši uviđajne radnje i dva lica su lišena slobode. Više informacija ne mogu reći, jer je jedna od osoba koje su lišene slobode maloletna osoba", rekao je portparol MUP-a USK Abdulah Keranović za "Avaz".

Na pitanje da li zna da li je reč o kvalifikaciji krivičnog dela kao pokušaj ubistva, kazao je kratko da "se ide u tom smeru".

