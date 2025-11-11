AKTUELNO

Užas u Stanarima: Muškarac UBIO ŽENU SEKIROM

Foto: Pixabay.com

Dobojska policija uhapsila je sinoć N.Đ. u Stanarima zbog sumnje da je ubio ženu sekirom.

Navedeni se sumnjiči da je počinio krivično delo teško ubistvo.

- Za navedenu osobu postoji osnov sumnje da je istog dana, u večernjim satima, u dvorištu porodične kuće na području Stanara usmrtio žensku osobu upotrebom hladnog oružja – sekira - saopšteno je iz PU Doboj, prenosi Dnevni Avaz.

Uviđajem na licu mesta je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a preduzimaju se i druge potrebne mere i radnje na rasvetljavanju ovog krivičnog dela.

