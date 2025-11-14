ALEKSOPULOS: Godinama sam tražio saradnju Srbije i Grčke u zdravstvu – sada je konačno počelo!

Predsednik Matice Grka u Srbiji Hristos Aleksopulos pozdravio je najavu početka intenzivnije zdravstvene saradnje između Srbije i Grčke, naglasivši da je upravo na to ukazivao godinama.

„Ovakvu saradnju zagovaram već duže vreme. To nije politička priča, već potreba naših građana – kako Grka u Srbiji, tako i Srba koji godinama dolaze u Grčku. Drago mi je da se sada ide u konkretnom pravcu“, izjavio je Aleksopulos.

On je dodao da se sastao sa ministrom zdravlja Grčke Adonisom Geogijadisom, sa kojim je razgovarao o značaju institucionalnog povezivanja dva zdravstvena sistema. „Imao sam priliku da direktno razgovaram sa ministrom Geogijadisom i prenesem mu koliko bi takva saradnja značila našoj zajednici u Srbiji. Tada smo se složili da to ne sme ostati na nivou ideje“, rekao je Aleksopulos.

Njegova izjava usledila je nakon što su se ministri zdravlja Srbije i Grčke, Zlatibor Lončar i Adonis Geogijadis, dogovorili o početku konkretne saradnje u oblastima onkologije, vantelesne oplodnje, snabdevanja lekovima i digitalizacije, kao i o zdravstvenoj zaštiti građana obe zemlje tokom boravka u inostranstvu.

„Ovo nije samo administrativna stvar – ovo je korak ka međusobnom poštovanju i konkretnom boljitku za obične ljude. I drago mi je da se to sada zaista i pokreće“, zaključio je Aleksopulos.

Autor: Dalibor Stankov