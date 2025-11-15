AKTUELNO

UHAPŠEN SIN NENA KALUĐEROVIĆA! Vasilije (27) uhapšen zbog nasilničkog ponašanja: Evo šta je uradio

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Risto Božović ||

Vasilije Kaluđerović (27), sin odbeglog begunca Nena Kaluđerovića sa Cetinja uhapšen je zbog nasilničkog ponašanja.

Iz Uprave policije je saopšteno da se sumnja da je Kaluđerović 13. novembra, ispred jedne benzinske stanice u Cetinju, remetio javni red i mir i fizički napao muškarca starog 21 godinu, na način što mu je prišao i zadao mu više udaraca pesnicom u predelu glave i tela, usled čega je oštećeni zadobio lake telesne povrede.

Iz Uprave policije je saopšteno i da je Vasilije Kaluđerović operativno interesantna osoba.

On će danas, uz krivičnu prijavu, biti sproveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, na dalju nadležnost.

Vasilije Kaluđerović je sin odbeglog Nenada Nena Kaluđerovića za kojim crnogorski istražitelji tragaju zbog sumnje da je deo višečlane kriminalne organizacije odgovorne za najmanje tri ubistva.

Autor: D.Bošković

