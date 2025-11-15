Skandal u Hrvatskoj! Ukrajinac kao lažni lekar zverski varao ljude - koristio bližnje svojih žrtava

Ukrajinski državljanin (42), osumnjičen za seriju prevara na području Ličko-senjske i Dubrovačke županije u Hrvatskoj, završio je iza rešetaka.
Sumnja se da je zajedno sa još jednim muškarcem varao građane, lažno se predstavljajući kao lekar i tražeći novac za hitno lečenje navodno bolesnih članova porodice, prenosi Index.hr.
Nakon ispitivanja, određen mu je istražni zatvor, saopštilo je Opštinsko državno tužilaštvo u Gospiću.
Prema sumnjama istražitelja, Ukrajinac je od 11. do 12. novembra ove godine delovao u dogovoru sa zasad nepoznatom osobom.
Ta osoba je telefonom kontaktirala žrtve, predstavila se kao lekar i lažno im govorila da su im bliski članovi porodice teško bolesni i da je hitno potreban novac za njihovo lečenje.
Žrtve bi, poverovavši u priču, osumnjičenom (42) predale traženi novac i zlatni nakit.
Nakon što ga je uhapsila ličko-senjska policija, osumnjičeni je ispitan u Opštinskom državnom tužilaštvu u Gospiću.
Tužilaštvo je zatim sudiji istrage Županijskog suda u Karlovcu predložilo određivanje istražnog zatvora, što je i prihvaćeno.
Ukrajincu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od bega i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.
