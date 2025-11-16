HOROR U MOSTARU! Muškarac ubio devojku na Trgu: Očajna bežala od njega sa autobuske stanice, utrčala u kafanu, on je sustigao i UPUCAO

AKTUELNO

Tri horoskopska znaka suočiće se s izazovima koji mogu dovesti do ozbiljnih finansijskih problema.

S obzirom na specifične karakteristike svakog od njih, lako je uočiti gde će napraviti greške koje će ih koštati više nego što su planirali. Ostanite oprezni i pratite savete koji vam mogu pomoći da izbegnete ozbiljne novčane propasti.

Ovan

Ovaj period može biti posebno izazovan za ovnove kada je u pitanju finansijska stabilnost. Ovnovi su poznati po svom impulsivnom pristupu životu i skloni donošenju brzih odluka, koje često nisu najbolje kad su u pitanju novac i investicije. Ako se odlučite za rizične poteze, postoji velika šansa da ćete na kraju platiti cenu svojih naglih odluka.

Škorpija

Škorpije su često vrlo oprezne kada je u pitanju novac, ali s vremena na vreme previše se upuste u sumnjive poslove ili se prepuste strastima koje će ih koštati. Neke finansijske situacije tokom ovog perioda činiće se previše primamljivim da bi se odolelo, ali imajte na umu da nisu svi sjajni poslovi onakvi kakvi se čine na prvi pogled.

Jarac

Za Jarčeve, koji su inače poznati po svom ozbiljnom pristupu životu i poslu, novčana propast može doći u obliku nagomilanih dugova i zaduživanja. Jarčevi često preuzimaju previše odgovornosti, pa se mogu naći u situacijama kada nisu u mogućnosti da se oslobode svojih finansijskih obaveza. Nestrpljenje da postignu svoje ciljeve može ih odvesti u prekomerno trošenje ili investiranje u prevelike projekte koji će na kraju imati negativne posledice po njihovu novčanu situaciju.

Autor: Iva Besarabić

