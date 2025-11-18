AKTUELNO

Region

MLADIĆ (23) PRIMORAVAO DEVOJČICU NA POLNE RADNJE: Užas u Skoplju

Izvor: Kurir.s, Foto: Pixabay.com ||

Mladič (23) iz Skoplja uhapšen zbog primoravanja devojčice (5) na polne radnje.

Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju podiglo je danas optužnicu protiv muškarca (23) koji je primoravao petogodišnju devojčicu na "polne radnje".

Kak se navodi u saopštenju tog tužilaštva, "u periodu od maja do jula ove godine optuženi je primoravao petogodišnju devojčicu na polne radnje u njegovom domu i pretio joj da o tome ne sme da kaže ocu".

Protiv tog 23-godišnjeg muškarca iz skopskog sela Volkovo podignuta je optužnica, jer su obezbeđeni dokazi da je izvršio druge polne radnje sa devojćicom koja nija napunila 15 godina, prema članu 188. stav 5. Krivičnog zakonika.

"Zajedno sa optužnicom, nadležni javni tužilac je podneo sudu predlog za produženje ranije određene mere pritvora za optuženog", piše u saopštenju skopskog tužilaštva.

Autor: A.A.

#Seks

#Skoplje

#severna makedonija

POVEZANE VESTI

Hronika

HOROR U MLADENOVCU: Muškarac na ulici zaustavio devojčicu, neprimerno je dodirivao, pa se SKINUO!

Region

POKUŠAO DA NAPASTVUJE DEVOJČICU(13)? Policajcu osumnjičenom za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom pritvor 30 dana

Hronika

Detalji užasa u Obrenovcu: Muškarac napastvovao devojčicu, majka prijavila policiji kada joj se ćerka požalila

Hronika

Mladić (22) iz Rume napastvovao devojku (20), oborio je, pa joj ukrao telefon: Uhapšen na Zvezdari

Hronika

UŽAS U NOVOM PAZARU - Otac terao ćerku (13) na polne odnose!

Hronika

HAPŠENJE U OBRENOVCU ZBOG PORODIČNOG NASILJA: Muškarac (23) omalovažavao, vređao i psovao suprugu (29), policija reagovala