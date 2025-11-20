Dodik: Sloboda nije slučajnost, već blagoslov

U Banjaluci je danas obeležena 107 godišnjica od ulaska srpske vojske u taj grad i Dan pobede u Prvom svetskom ratu.

Nakon okupljanja na Trgu Krajine i parastosa u Hramu Hrista Spasitelja, održane je defile do spomenika banu Svetislavu Milosavljeviću.

"To nije bio samo ulazak jedne vojske u jedan grad. To je bio povratak nade, dostojanstva i istorijske pravde. Dan kada se znalo da je snaga Srbije i snaga srpskog naroda neumitna i nepokolebljiva", rekao je predsednik SNSD Milorad Dodik.

Ističe da je simbolika još dublja.

"Dan nakon toga slavimo Aranđelovdan - slavu borbe, zaštite i pobede dobra nad zlom. Kao da je i istorija htela da poruči da sloboda nije slučajnost, nego blagoslov koji se čuva hrabrošću, verom i jedinstvom", naveo je Dodik.

Istakao je da se zato i danas sećaju poruke koju su ostavili srpski vojnici.

"Čuva se ono što je sveto, brani se ono što je naše, a Srpska je tu zato što je narod nikada nije napustio. Naša obaveza je da tu slobodu, tu Banjaluku i tu Republiku Srpsku čuvamo istom snagom kojom su to činili oni koji su na današnji dan 1918. doneli svetlost u ovaj grad i u naše živote. Republika Srpska živi, jača i pobeđuje - a sa njom i uspomena na sve koji su joj utisnuli slobodu u temelje", rekao je Dodik.

Na spomenik je položeno i cveće.

Služen je parastos za sve stradale srpske i crnogorske vojnike i civile u Prvom svetskom ratu.

Obeležavanju, između ostalih, prisustvovovali su predsednik SNSD-a Milora Dodik, srpski član Predsedništva Željka Cvijanović, premijer Republike Srpske Savo Minić i predsednik NSRS Nenad Stevandić.

Srpska vojska ušla je u Banjaluku 21. novembra 1918. i donela kraj četrdesetgodišnjoj austrougarskoj upravi i slobodu narodu.