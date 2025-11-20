Priča o hapšenju bake (82) u Hrvatskoj uznemirila sve: Pozadina priče jako je tužna...

"Ma svaka čast, staricu u zatvor, a kriminalci slobodno šetaju", "Zar je jedna bolnička ustanova toliko nemoćna da se pobrine za staru bolesnu ženu, da joj mora policija pomagati?", "Sram vas bilo! Ta baka je bolesna i traži pomoć! A kakvi ste vi lekari da nemate pristup bolesnoj osobi?"… To su samo neki od komentara na društvenim mrežama na vest da je hrvatska policija u utorak uhapsila baku (82) u Bjelovaru.

Incident se dogodio na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu bjelovarske Opšte bolnice "Dr Anđelko Višić" u utorak oko 12.40 sati.

Policijski službenici su stigli na dojavu medicinskog osoblja. Naime, spomenuta baka u čekaonici je narušavala red i mir, galameći jer je lekari nisu želeli da je zadrže u bolnici. Ova vest izazvala je brojne reakcije, ne samo zbog činjenica da policija inače retko hapsi starce, već i zbog okolnosti u kojima se incident dogodio.

Mnogi su iz nekoliko rečenica prenesenih iz službenog policijskoj izveštaja zaključili kako je staroj ženi nanesena nepravda te da je uhapšena i iz bolnice udaljena sasvim neopravdano.

Međutim, da nikad nije dobro suditi na prvu potvrđuje i pozadina incidenta koji se dogodio u bolnici, o kojem je Moj portal nezvanično, ali od pouzdanih izvora iz bolnice i policije saznao naknadno. Priča o uhapšenoj 82-godišnjakinji zaista jest tužna, ali ne isključivo zbog činjenice da je privedena.

"Ta stara žena je iz Bjelovara, a već danima dolazi u bolnicu na OHBP i insistira da je hospitalizuju. Lekari su je nekoliko puta pregledali, međutim ispostavilo se da nema osnova da je se zadrže u bolnici. Ona nije bolesna", otkriva izvor za Moj portal u bolnici.

Dodaje kako je žena onamo dolazila svaki dan, desetak dana za redom, a kad je postala neprijatna, kad je počela da galami i uznemirava ostale pacijente koji su na OHBP stigli po pomoć, jedan je lekar odlučio da pozove policiju.

"Nikome to nije bilo ugodno, ali situacija je postala neizdrživa. Zbog njene galame niko se nije osećao ugodno", rekao je sagovornik iz bolnice.

Kad je policija konačno stigla, glasnu bakicu su uhapsili i odveli pred sudiju za prekršaje. Nije, kako su zaključili pojedinci na društvenim mrežama, završila iza rešetaka, već je istog dana puštena na slobodu.

A već drugoga dana se hrabro vratila na "mesto zločina".

"Već drugi dan je opet bila na OHBP. Ovoga puta niko nije zvao policiju i nakon nekog vremena je sama otišla. Nažalost, iz onoga što je onde govorila svih tih dana može se zaključiti kako je njena porodica zanemaruje i ne brine o njoj. Ponekad samo sedi u čekaonici, kao da je tamo došla da se ugreje. Moguće je da misli kako joj je u bolnici bolje nego kod kuće pa zato i insistira na hospitalizaciji. Međutim, ljudi se ne smeštaju u bolnicu tek tako, jer su sami to poželeli, za hospitalizaciju treba postojati opravdan razlog, a u ovom slučaju ga nema", zaključuje sagovornik.

Evidentno je da priča o bakici s hitne još nije završena, a čini se kako ne bi bilo na odmet da se u nju uključe i druge institucije, poput Centra za socijalni rad i porodicu. Možda bi na taj način nesrećna žena ipak dobila pomoć koja joj je potrebna, a koju, po svemu sudeći, trenutno traži na pogrešnom mestu, piše Moj portal.

Autor: Marija Radić