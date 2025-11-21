AKTUELNO

POLICIJA TRAŽI OVU ŽENU! Pronašla karticu na ulici, pa zaređala po prodavnicama - Opak slučaj prevare u Splitu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Mup Hrvatske ||

Hrvatska policija objavila je fotografiju žene koju traže zbog prevare.

- Dana 13. septembra 2025. godine, na području Splita, nepoznati počinilac je pronađenom bankovnom karticom izvršio više neovlašćenih transakcija u više poslovnih prostorija, čime je ispunio elemente krivičnog dela Kompjuterska prevara iz člana 271. Krivičnog zakona - piše u saopštenju MUP RH.

Policijski službenici 1. policijske stanice u Splitu sprovode kriminalističku istragu radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinioca.

Policija poseduje fotografiju ženske osobe za koju se veruje da poseduje informacije u vezi sa navedenim krivičnim delom.

- Pozivamo građane koji imaju informacije o osobi na fotografiji da nas obaveste pozivom na broj 192 - zaključuje se u saopštenju.

Autor: Jovana Nerić

#Hrvatska

#Split

#preevara

#Žena

