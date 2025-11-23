U Republici Srpskoj otvarena birališta za prevremene predsedničke izbore

U Republici Srpskoj jutros u 7.00 časova počela su da se otvaraju birališta za prevremene predsedničke izbore i biće otvorena do 19.00 časova.

Saobraćaj u Republici Srpskoj jutros je otežan zbog zavejanih puteva, posebno u ruralnim područjima.

Na biračkom mestu 225 u OŠ "Ivo Andrić" u Banjaluci, predsednica tog biračkog odbora Dubravka Bosiljčić rekla je za Tanjug da je to mesto otvoreno i da očekuje da će glasanje proteći u najboljem redu.

Akreditovani posmatrači i članovi odbora su došli sat vremena ranije da bi pripremili početak glasanja.

Na ovim izborima će se već nakon prvog kruga znati ko je pobednik, jer se, prema zakonu RS, drugi krug glasanja ne održava.

Od subote ujutro na snazi je izborna tišina, koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta večeras, saopštila je Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine.

Kandidati za predsednika Republike Srpske su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih sodijademokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, kao i Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.

Izbore će posmatrati međunarodni posmatrači iz ODHIR i domaći izborni posmatrači, kao i različiti politički subjekti.

U centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore, koji je potvrdio CIK, upisano je 1.264.364 birača, od toga u Banjaluci 190 hiljada.

Prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj održavaju se manje od godinu dana pre opštih izbora u BiH, kada se biraju predstavnici na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, kao i zajedničkih institucija na nivou BiH.

Prevremene izbore u Republici Srpskoj raspisala je CiK BiH nakon pravosnažne presude Suda BiH koja je izrečena demokratski izabranom predstavniku srpskog naroda na prethodnim opštim izborima Miloradu Dodiku.

Zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita", Dodik je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja.

CiK BiH je izbore raspisala nakon što je Dodiku na osnovu presude oduzela mandat predsednika Republike.

U kratkoj predizbornoj kampanji iz SNSD su poručili da su predstojeći izbori plebiscit kada se odlučuje između njihovog kandidata Siniše Karana, koji će nastaviti da sprovodi politiku Dodika, i neligitimnog Kristijana Šmita.

Poručili su i da su ovi izbori za očuvanje Republike Srpske i srpskog naroda u okviru dejtonske BiH.

Na izborima učestvuje šest kandidata, a procene su da će se glavna trka voditi između dvojice – Siniše Karana (SNSD) i opozicionog kandidata Branka Blanuše (SDS).

Kandidat SDS-a Branko Blanuša, kojeg podržavaju tri opozicione stranke u Republici Srpskoj, ozbiljniji je protivkandidat Siniši Karanu među ukupno šest kandidata.

Blanuša, koji je manje poznati političar, u kampanji je isticao da će se zalagati za otvaranje, kako je rekao, prave borbe protiv korupcije i kriminala, vraćanje institucija Srpske građanima, a tri stranke koje ga podržavaju poručile su da je glas za Blanušu - glas za neophodne promene.

Za opoziciju, prevremeni predsednički izbori predstavljaju svojevrstan test za građane Republike Srpske.

Autor: Jovana Nerić