NAŠLI SMO IH PROMRZLE U SNEGU Planinari ostali zarobljeni u Hrvatskoj: Potraga trajala satima

Članovi Hrvatske gorske službe spasavanja, tačnije ekipa iz Ogulina, imali su neprospavanu noć. Sinoć su, kažu, preko centra 112 i stanice Delnice dobili poziv o trojici planinara koji su ostali zaglavljeni u snegu na Bijelim stijenama.

- Uprkos savetima i molbama da se vrate, koje su stizale i iz stanice Delnice i iz Ogulina, trojac se tvrdoglavo držao svojih planova. Nismo imali drugog izbora nego da krenemo po njih, dok je stanica Delnice bila u pripravnosti - počinju da opisuju svoju akciju službenici HGSS-a.

Višečasovna potraga

U spasilačku akciju, koja je trajala punih šest sati na niskim temperaturama i u potpunom mraku, krenuli su sa dva vozila. Uspeli su da se probije relativno visoko ka Bijelim stijenama i nastavili su potragu peške.

- Stigli smo do njih sinoć nešto pre 2 sata ujutru. Zatekli smo ih u snegu, žive i zdrave, ali malo promrzle i slabo upućene u područje u koje su došli, kao i slabo opremljene za uslove koji su ih zadesili. Posle kratkog razgovora, svi smo počeli da se spuštamo i ostavili ih kod njihovog vozila, u Jasenku. Njihov plan „malog planinarenja po snegu“ do „lepog skloništa“ pretvorio se u šestočasovni treking kroz dubok sneg, noću, po teškom terenu, vetru, i temperaturama ispod nule. I celonoćnu operaciju, u kojoj je učestvovalo 10 članova stanice Ogulin i 10 članova stanice Delnice (u pripravnosti) - otkrivaju takođe iz HGSS-a, za koje je operacija završena pre zore, u četiri sata ujutru kada su konačno stigli do svoje baze.

Apel ljubiteljima planina

S obzirom na to da zima tek počinje i ponovo pokazuje svoje „zube“ i opasnosti koje sa njom dolaze, tim HGSS-a ima poruku za sve ljubitelje avanture, planina i snega:

- Ljudi, nemojte ovo da radite. Rizikujete, a posledice mogu biti veoma ozbiljne. Nema potrebe da se dovodite u opasnost – planina može da sačeka! Da, mi smo ovde da spasemo, dobrovoljno smo pristali na to. Ali ponekad zrno zdravog razuma i dobre informacije pre nego što krenete na planinarenje čine razliku između dobrog sna i neprospavane noći!

