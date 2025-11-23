PRVI ZVANIČNI REZULTATI IZBORA U REPUBLICI SRPSKOJ Dodikov kandidat vodi u ovoj opštini

Izbori u Republici Srpskoj danas su održani vanredno, a građani biraju novog predsednika. Štab SNSD-a objavio je rezultate vanrednih izbora za predsednika Republike Srpske, i kako tvrde na osnovu 47 odsto prebrojanih glasova, Siniša Karan ima 89.859 glasova, a Branko Blanuša 80.874 glasa. Sa druge strane, SDS tvrdi da njihov kandidat ima prednost od 17.000 u 11 opština.

Kandidat SNSD-a Siniša Karan za predsednika Republike Srpske u vođstvu je u opštini Bratunac sa osvojenih 3.166 glasova na današnjim vanrednim izborima, pokazuju prvi preliminarni podaci Opštinske izborne komisije, javlja agencija Srna.

Kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio je poverenje 1.782 birača.

Ostali kandidati dobili su zanemarljiv broj glasova.

Na izbore u Bratuncu izašlo je 5.149 birača ili 28,91 odsto od ukupnog broja.

Portparol SNSD: "Na 77 biračkih mesta imamo razliku od oko 9.000 glasova"

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je su rezultati kandidata ove političke partije Siniše Karana izuzetno povoljni, te da on na 77 odsto biračkih mesta ima razliku od oko 9.000 glasova.



- I to je bez rezultata u Doboju, u kojem isto očekujemo pobedu. Pogledali smo konferenciju SDS-a, vidimo da opet selektivno biraju lokalne zajednice u kojima imaju pozitivan rezultat. Nemojte to da radite, ovo je neki scenario koji su dogovorili sa Šmitom. Oglašavaju samo nekoliko pozitivnih rezultata koje imaju. Onda će kada objavimo pobedu, opet govoriti da su pokradeni. U Zvorniku na 70 odsto biračkih mesta, oko 6.000 glasova, u Laktašima 4.650 - kaže Kovačević.

Oglasio se SDS: "Imamo prednost od 17.000"

Član Predsedništva SDS-a i delegat u Domu naroda PSBiH Želimir Nešković održao je drugu konferenciju za medije, gde je rekao da kandidat opozicije Branko Blanuša ima veliku prednost.

- U 11 lokalnih zajednica Blanuša ima prednost od 17.000 glasova - rekao je Nešković.

Dodao je da Blanuša vodi u Banjoj Luci, Tesliću, Prnjavoru, Loparama, Ugljeviku.

- Samo čudo koje bi moglo da iskrivi ovu sliku - rekao je Nešković ističući da je jako mala razlika u Bosanskoj Gradišci, Doboju u korist Siniše Karana.



Govoreći o Banjoj Luci, Nešković je rekao da je na oko 50 posto prebrojanih glasova Blanuša u prednosti za oko 6.000 glasova, dok je u Bijeljini ta prednost preko 3.000 glasova.

Portparol SNSD: Uskoro ćemo proglasiti pobedu

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je nakon zatvaranja biračkih mesta u Republici Srpskoj da zahvaljuje svima što su shvatili situaciju i izašli na izbore, a tvrdi da njihova stranka vodi na vanrednim izborima.

- Ovo su bili izbori koje RS nije želela, verujem da ćemo brzo biti u prilici da proglasimo pobedu. Ići će dosta brže nego kada imamo više nivoa vlasti. Građani RS su 2022. godine na četiri godine dali mandat Miloradu Dodiku. Voljom Šmita, Sarajeva, a samo ne naroda RS Dodik nije više predsednik, mi smo branili pravo da narod RS bira svog predsednika - rekao je Kovačević.

Dodao je da kampanja od strane SNSD-a bila fer i korektna, a da je "jedan stranac otimao volju od naroda RS uz podršku Sarajeva i opozicije iz RS".

- Opozicija je vodila ekstremno negativnu kampanju, kako ne bi propustili priliku koju im je dao Šmit, verujem da je to iza nas. Želim zahvaliti svim partnerima SNSD-a i aktivistima na ovoj kampanji. Više puta je prekršena tišina, otišle su prijave za Đorđa Miličevića, Ognjena Bodirogu, Jelenu Trivić, to pokazuje u kakvom su oni strahu. Na oko 5 posto imamo 5.060 glasova, a Blanuša 3.557. Dodik će kroz sat, sat i po imati priliku da proglasi pobedu - zaključio je.

Ko su kandidati za predsednika

Kandidati za predsednika Republike Srpske su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih sodijademokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, kao i Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.

U centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore, koji je potvrdila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK), upisano je 1.264.364 birača.

Podsetimo, danas su održani prevremeni izbori u Republici Srpskoj, nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela mandat Miloradu Dodiku.

Na glasačkom listiću pred nešto više od 1,2 miliona građana Republike Srpske našlo se šest imena, a jedan od njih naslediće Milorada Dodika na funkciji predsednika Srpske.

Biračka mesta zatvorena su u 19 sati.

Autor: S.M.