MUP Republike Srpske: Izborni dan protekao mirno, izbori na biračkom mestu u Kneževu 30. novembra

Izborni dan u Republici Srpskoj protekao je mirno, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, dan nakon održanih prevremenih predsedničkih izbora.

Navedeno je i da je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka obavešten o tome da je ženska osoba iz Laktaša prijavila da je na glasačkom mestu u ovom gradu neko glasao u njeno ime.

Izbori na biračkom mjestu "Korićani" u osnovnoj izbornoj jedinici Kneževo su odloženi i biće održani u nedelju, 30. novembra, navodi se u saopštenju, prenosi RTRS.

Opštinska izborna komisija, zbog neprohodnosti puteva, na ovo biračko mesto nije uspela da dostavi izborni materijal, saopšteno je juče iz Centralne izborne komisije BiH.

Centralna izborna komisija BiH potvrdila je sinoć izbornu prednost kandidata SNSD Siniše Karana na prevremenim predsedničkim izborima održanim u nedelju u Republici Srpskoj u odnosu na kandidata opozicionog SDS Branka Blanušu.

Predsednik CIK BiH Jovan Kalaba saopštio je sinoć prve preliminarne, nezvanične i nekompletne rezultate sa redovnih biračkih mesta, na osnovu kojih je Karan osvojio 50,89 odsto glasova, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 47,81 odsto.

Autor: Marija Radić