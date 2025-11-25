UŽAS U MANASTIRU PREOBRAŽENJA HRISTOVOG: Muškarac (55) učinio jezivu stvar, odmah je uhapšen

Muškarac (55) je uhapšen u Gostivaru zbog krađe novca u manastiru Preobraženja Hristovog.

Policija u Gostivaruuhapsila je 55-godišnjaka dok je krao novac u manastiru "Preobraženje Hristovo", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi, policajci Odeljenja unutrašnjih poslova Gostivar su u nedelju 10.30 u gostivarskom naselju "Ciglana" uhapsili su G. A. (55) iz sela Belovište, kojeg su zatekli tokom krađe novca u manastiru "Preobraženje Hristovo".

Dodaje se da je osumnjičen i da je počinio nekoliko teških krađa u verskim objektima u Gostivaru u proteklih šest meseci.

- Zadržan je u policijskoj stanici i nakon dokumentovanja slučajeva protiv njega, biće podneta odgovarajuća prijava - piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Autor: A.A.