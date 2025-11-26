Dodik: Na sastanku s Orbanom potvrđen najviši nivo naše saradnje

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je nakon današnjeg susreta sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u budimpešti, da je to bio jedan uspešan i dobar sastanak na kakav su već navikli.

"Jedan veoma uspešan i dobar sastanak, na koji smo navikli ovde u Budimpešti sa premijerom Orbanom i njegovim timom. Razgovarli smo o našoj međusobnoj saradnji i potvrdili najveći nivo naše saradnje", rekao je Dodik.

Ističe da su na strateškom nivou razgovarali o nizu ekonomskih projekata koji su u toku i za koje javnost već zna.

"Takođe smo razgovarali i o mogućem političkom razvoju situacije. Uvek je impresivno slušati Orbana i njegove procene vezano za mogući zavšetak rata u Ukrajini. Razvoj situacije u Evropskoj uniji kao i njihove pripreme koje obavljaju vezano za izbore koje će imati u aprilu", kaže Dodik.

Dodaje da su Orbana i njegov tim upoznali sa aktuelnom situacijom u Republici Srpskoj.

"Upoznali smo ga sa izborima koji su održani na bazi očigledno neustavne odluke i procesa koji je bio više haranga u nastojanju da se Srpska stavi u jedan proces dezintegracije i destabilizacije. Mi smo uspeli da dođemo u poziciju da imamo te izbore za sebe na kojima je pobedio Siniša Karan i zahvalili smo se Orbanu na prvoj čestici koju je uputio, rekao je Dodik.

Osvrnuo se i na činjenicu da je delegacija iz Srpske došla na jedan poseban način što je i sam Orban primjetio.

"Ovo je bila prilka da na jedan poseban način budemo ovde što je primetio i Orban jer mi smo rekli da je ovo njemu dar jer ovakve situacije se ne sreću često, da nas troje koji smo prethgodnih nekoliko meseci obavljali ili ćemo obavljati funkciju predsednika smo zajedno što govori da smo mi tim koji će nastavitii zajedno da radi", rekao je Dodik.

Naglasio je da ono što se dešava u Repbulici Srpskoj je stvar kontinuiteta, političkog i svakog drugog, a posebno kontinuiteta visoke saradnje sa Mađarskom stranom.

"Zahvalni smo Mađarskoj za svu pažnju. Razgovarali smo o novim projektima i novim političkim procenama. Ovo je neubičajno dobar sastanak, prijateljski i pun poverenja", zaključio je Dodik.

Večeras će u Budimpešti biti održan prijem, koji Srpska posvećuje dobroj saradnji sa Mađarskom.

"Tu će biti i ministri u Vladi Mađarske, kao i značajni ljudi iz kulturnog i političkog života same Mađarske", napomenuo je Dodik, prenosi RTRS.

U delegaciji Republike Srpske je i ambasador BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica.