UHAPŠEN BEGUNAC! 'Pao' i poslednji pljačkaš zlatare u Kalesiji - jedan ubijen u razmeni vatre s policijom, dvojica iza rešetaka (VIDEO)

Pripadnici specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona večeras su uhapsili Velemira Gurdeljevića, osumnjičenog za pljačku zlatare u Kalesiji koja se dogodila prošle nedelje.



Gurdeljević je uhapšen na području Kalesije, gde se krio.

Podsetimo, u razmeni vatre s policijom prošle nedelje život je izgubio Matija Gurdeljević, dok se Ranko Gurdeljević nalazi u pritvoru.

Sve se dogodilo ujutro 19. novembra 2025. godine, oko 7.35 sati, u blizini zgrade Opštinskog suda u Kalesiji. Tada se pojavilo više naoružanih osoba i došlo je do pucnjave.

U toj pucnjavi život je izgubio Matija Gurdeljević.



Pljačkaši su iz zlatare ukrali šest portala sa zlatom i manju količinu srebra.

Nakon toga pobegli su "golfom" iz kojeg su izbacili telo Matije Gurdeljevića, a potom zapalili vozilo za koje je prethodno utvrđeno da je ukradeno s područja Tuzle.

Autor: D.Bošković