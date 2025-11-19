UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Pucnjava u Kalesiji: Pljačkaši oči u oči sa policijom - Odjekuju RAFALI (VIDEO)

U Kalesiji se rano jutros nakon pokušaja pljačke zlatare desila pucnjava, a sada se pojavio i uznemirujući snimak sa lica mesta!

Na snimku se vide policijski službenici koji pucaju na vozilo u pokretu, a u kojem su se nalazile osobe koje su pokušale da opljačkaju zlataru.

Čuju rafali kako odjekuju gradom, dok počinioci beže.

Jedan od pljačkaša je ranjen nakon čega je, navodno pronađen mrtav, preneo je Avaz.

Preminulog pljačkaša navodno su iz automobila izbacili ostali počinioci.

U Kalesiji je trenutno opsadno stanje, brojne policijske snage su na terenu u potrazi za ostalim počiniocima.

Autor: Iva Besarabić