POZNAT UZROK SMRTI BEBE IZ KONJICA: Izmerili joj visok nivo šećera, pokrenuta istraga

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) formiralo je predmet i istražuje slučaj jedanaestomesečne bebe iz Konjica koja je preminula 7. septembra na putu do bolnice u Mostaru.

Iz Tužilaštva su na upit Klix-a odgovorili da je stigao i nalaz obdukcije i da je poznat i uzrok smrti bebe.

"Tužilaštvo HNK formiralo je predmet i u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do smrti jedanaestomjesečne bebe iz Konjica, preduzima potrebne istražne radnje, pa je tako po nalogu postupajućeg tužioca obavljena obdukcija i uzeti su određeni uzorci koji su poslani na analizu", naveli su.

Ističu da je nalazom i mišljenjem veštaka utvrđeno da je smrt bebe nastupila usled komplikacija Mekelovog divertikula (upala/diverticulitis sa rupturom) praćenih šokom i metaboličkim poremećajima, što se odrazilo povišenom ureom i glukozom u krvi.

Takođe, po nalogu tužioca zatražena je i pribavljena sva potrebna dokumentacija od institucija i ustanova koje su učestvovale u postupku lečenja i prevoza jedanaestomesečne bebe iz Konjica do Mostara.

pročitajte još Muškarac uhapšen u Zagrebu zbog iskorišćavanja deteta za pornografiju: Policija izdala apel roditeljima

"Kompletna pribavljena dokumentacija sa celim spisom predmeta je dostavljena na veštačenje veštaku specijalisti sudske medicine. Po dobijanju nalaza i mišljenja, odnosno navedenog veštačenja postupajući tužitelj će analizirati sve prikupljene dokaze i potom doneti tužiteljsku odluku", naveli su iz ovog tužilaštva.

Pokrenuta istraga

Podsetimo, beba je dobila visoku temperaturu nakon čega je odvezena u Opštu bolnicu Konjic gde je izmrren visok nivo šećera.

S obzirom na to da je beba bila u lošem stanju, roditelji su zatražili da ih u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar odvezu sanitetskim vozilom.

Roditelji su prethodno naveli kako im je rečeno da mogu da dobiju uput, ali da oni nemaju vozila na raspolaganju i da moraju sami odvesti dete.

Na putu do bolnice je beba preminula, pokušali su da je reanimiraju, ali nažalost bezuspešno.

Iz Hitne pomoći Doma zdravlja "Stari Grad" u Mostaru su naveli tada da je beba primljena bez vitalnih znakova, a uprkos pokušajima reanimacije - lekari su morali konstatovati smrt.

Autor: Marija Radić