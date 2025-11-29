JEZIVO PORODIČNO NASILJE U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Naočigled dece pokušao supruzi da ubrizga pesticid, a onda joj nožem isekao vrat

Osnovno javno tužilaštvo u Strumici izdalo je naredbu o sprovođenju istražnog postupka protiv muškarca zbog pokušaja ubistva.



Osumnjičeni 48-godišnjak, vršeći nasilje u porodici, pokušao je 26. novembra da ubije svoju suprugu u porodičnoj kući u selu Prosenikovo. Zgrabio ju je za glavu i pokušao da joj špricem na silu ubrizga u usta određenu tečnost, najverovatnije pesticid. Žrtva je počela da ga gura i vrišti, što je čulo njihovo dvoje maloletne dece koja su došla iz druge sobe i pokušala da odbrane majku.

Žrtva je uspela da uđe u kupatilo, ali je osumnjičeni krenuo za njom, gurnuo je u kadu i pritisnuo kolenom, a zatim je počeo nožem da joj seče vrat blizu karotidne arterije. Deca su pozvala druge rođake koji su uspeli da ga odvuku.

U svojoj izjavi javnom tužiocu, žena je potvrdila da je duže vreme bila žrtva fizičkog i psihičkog nasilja u porodici od strane svog supruga, ali da se nije usudila da to prijavi. Iz tih razloga, prema rečima javnog tužioca, postoji realna opasnost da osumnjičeni ponovo izvrši nasilje u porodici i dovrši pokušano krivično delo. Postoji i rizik od bekstva i mogućnost da utiče na svedoke događaja, svoje bliske srodnike koji su pomogli oštećenoj i odveli je u bolnicu. Iz tih razloga, javni tužilac je podneo predlog sudiji prethodnog postupka za određivanje mere pritvora.

Autor: D.Bošković