DRAMA U ZAGREBU: Gori kuća na Maksimiru, plamen probio krov

Izvor: Večernji.hr, Foto: Pixabay.com ||

Veliki požar izbio je u kući na Maksimiru, u Zagrebu, koja je deo dvojne zgrade, javljaju vatrogasci.

Prema informacijama sa terena, plamen je već probijao krov kada je požar prijavljen, a gust dim je bio vidljiv iz daljine. Po dolasku, vatrogasci su odmah počeli da gase požar koristeći unutrašnje vatrogasne aparate i istovremeno su pretraživali područje. Jedna osoba je uspela sama da izađe iz kuće pre dolaska hitnih ekipa.

Kako bi sprečili širenje požara na drugu zgradu, vatrogasci su istovremeno, pored unutrašnjeg gašenja požara, započeli i spoljašnje gašenje požara. Na lice mesta poslato je ukupno pet vatrogasnih vozila. Razlozi požara još nisu poznati.

Autor: S.M.

