DEVOJČICA (3) POGINULA NA PUTU DO MORA, SUD POTVRDIO OPTUŽNICU: Počinje suđenju vozaču iz Zaječara za jeziv udes kod Malče

Apelacioni sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv I.S. (23) iz Zaječara koji je 10. juna ove godine izazvao udes u kojem je poginula trogodišnja devojčica.

Suđenje I.S. (23) počeće uskoro s obzirom na to da je optužnica protiv njega pravnosnažno potvrđena.

- Apelacioni sud u Nišu pravnosnažno je potvrdio optužnicu protiv okrivljenog za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Žalba koju je na rešenje Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice Osnovnog javnog tužilaštva podnela njegova odbrana, odbijena je kao neosnovana - saopštila je Ana Gajić Ristić, portparol Osnovnog suda u Nišu.



Podsetimo do tragedije je došlo kada je kobne noći I.S. koji je upravljao "setaom", krećući se iz pravca Niša ka Zaječaru, zbog velike brzine prešao u suprotnu stranu kolovoza i direktno udario u "fijat" u kome se nalazila četvoročlana porodica iz Zaječara koja je krenula na more. Trogodišnja devojčica je tom prilikom na mestu ostala mrtva dok su njena petogodišnja sestra i roditelji sa teškim povredama transportovani u niški Univerzitetski klinički centar (UKC). U bolnici je, ali zbog lakših povreda, tada zbrinut i I.S.

Nakon nesreće UKC je saopštio, da su pacijentkinji T.Đ (33), nakon dijagnostike utvrđene povrede abdomena, sa prelomima obe butne kosti i desne podlaktice. Odmah je urađen hirurški zahvat abdomena u sali Urgentnog centra, nakon čega je hospitalizovana u intenzivnoj nezi Klinike za anesteziju. Devojčica je sa povredema lica i levog oka, hospitalozovana na Klinici za dečiju hirurgiju i ortopediju. Pacijentu M.S. (34) dijagnostikovana kontuzija jetre, pluća, prelom rebara, prelom desnog stopala i otvorena rana desne potkolenice. Hospitalizovan u intenzivnoj nezi Klinike za anesteziju. Pacijent I.S. u UC UKC Niš primljen sa površinskim povredema glave, grudnog koša, donjeg dela trbuha i kolena.

Inače toksikološka analiza pokazala je da I.S. nije bio pod dejstvom alkohola niti narkotika. Odmah po otpusti iz bolnice I.S. je uhapšen zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Ukoliko bude osuđen preti mu kazna zatvora do čak 15 godina s obzirom na to da su najnovijim izmenama Krivičnog zakonika za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja pooštrene kazne.

Autor: D.Bošković