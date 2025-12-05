AKTUELNO

Region

ČULI SRPSKI JEZIK, PA NAPALI SRBE! Užas u Splitu: Uhapšena dvojica hrvatskih tinejdžera

Izvor: Kurir, Foto: Beta AP/ Damir Senčar ||

Splitska policija uhapsila je 16-godišnjaka i 18-godišnjaka zbog napada na dvojicu državljana Srbije koji se dogodio juče ujutro na parkingu u naselju Ravne njive. Sumnja se da je napad motivisan govorom na ekavici, a mladići se terete za nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe imovine iz mržnje, piše Dalmatinski portal.

Do incidenta je došlo kada je grupa mlađih osoba napala muškarce od 50 i 34 godine. Oni su pokušali da ih izvuku iz kombija, pri čemu su razbili i jedno staklo na vozilu. Pretpostavlja se da su napadači čuli žrtve kako u obližnjem kafiću govore ekavicom. Napadnuti 50-godišnjak inače već duže vreme radi u Splitu.

Nakon što su napadači pobegli, dvojica državljana Srbije prijavila su slučaj u policijskoj stanici, odbivši lekarsku pomoć jer nisu imali vidljive povrede.

Policija je sprovela uviđaj i ubrzo identifikovala i uhapsila dvojicu osumnjičenih, dok se za još dvojicom, za koje se pretpostavlja da su sličnih godina, i dalje traga.

Maloletni 16-godišnjak je tokom ispitivanja u policiji priznao delo i pušten je na slobodu.

Protiv njega će redovnim putem biti podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe imovine u vezi sa zločinom iz mržnje. I 18-godišnjak je prijavljen za ista krivična dela.

Autor: D.Bošković

#Split

#Srpski jezik

#napad na Srbe

#tinejdzeri

#uzas

