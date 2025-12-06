HOROR U RIJECI: Policija u stanu zatekla JEZIV prizor, teško ranjena žena UMRLA, a muškarcu povređen vrat!

Policijski službenici, javljaju iz PU Primorsko- goranske, da su jutros oko 8 sati, postupajući po dojavi, na stubištu zgrade na području Trga Republike Hrvatske u Rijecizatekli teško povređenu žensku osobu koja je davala znakove života.

Odmah joj je pružena lekarska pomoć, ali uprkos pokušaju reanimacije, preminula je.

U stanu je pronađen i muškarac s povredom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog krivičnog dela i koji je zbrinut i pod nadzorom policijskih službenika.

U toku je sprovođenje uviđaja, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica ovog događaja.

Autor: S.M.