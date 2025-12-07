NARUČIO UBISTVO BIVŠE SUPRUGE! Andrea prijavila nasilje, policija stavila pogrešan datum i odbacila prijavu: Nakon toga je IZREŠETANA!

U junu 2025. godine, komšije su u automobilu parkiranom u garaži u Ulici Črna voda u Zagrebu pronašli izrešetana tela Andree K. i njenog partnera Marijana C. U nju je ispaljeno 14 metaka, u njega dva. Ubijeni su za 16 sekundi. Usledila je potraga za ubicama, a na kraju su uhapšeni pripadnik počasnog bataljona Matija Mašala kao ubica i Fran Radinović kao pomagač.

Nedelju dana kasnije, uhapšen je i njen bivši suprug Andrej Bajac pod sumnjom da je naručio ubistvo svoje bivše supruge sa kojom ima dete. Sva trojica su u istražnom zatvoru od juna. Između bivših partnera je bilo nekoliko sudskih postupaka zbog starateljstva. Tu je i Andrejina prijava za porodično nasilje.

U junu je ovaj list izvestio da je ta prekršajna prijava protiv Bajca odbačena zbog pogrešnog datuma, a pre par dana je na oglasnoj tabli suda osvanula i odluka višeg suda na žalbu koju je uložila policija. Andreja je mrtva, Bajac je u zatvoru, pa nije imao ko da preuzme rešenja u njihovo ime.

Visoki prekršajni sud je 7. maja, mesec dana pre nego što su Andreja i Marijan ubijeni, odbio žalbu policije na oslobađajuću presudu za Bajca. Naime, Andreja je 2024. prijavila Bajca za fizičko nasilje usled kojeg nije nastala povreda. Sve se dogodilo 2022. godine, dok su još bili u braku i živeli sa njenim roditeljima. Pronašla je USB stik sa fotografijama koje dokazuju prevaru, ali prema nezvaničnim informacijama , i neka druga krivična dela.

Bajac je, prema prijavi, počeo jako da joj steže ruku i pokušao da joj oduzme USB. Na kraju se umešao njen otac, uzeo USB, zdrobio ga nogom i bacio kroz prozor. I sad dolazimo do problema: policija je netačno zapisala da se sve dogodilo 11. septembra 2024., ali njih dvoje tad nisu bili u braku niti živeli zajedno. Oboje su svedočili i objasnili da se incident dogodio 11. septembra 2022. godine. Zbog te diskrepancije je prekršajni sud oslobodio Bajca.

Policija je uložila žalbu u kojoj tvrdi da ih je sud trebalo da pozove da isprave netačnost, jer sud ne može na svoju ruku da menja podatke u optužnim predlozima. No, ispada da predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, I. policijske stanice Zagreb, nije ni bio na toj raspravi da primeti grešku i ispravi je. Sudu je preostalo samo da zaključi iz dokaza i svedočenja da Bajac nije 11. septembra 2024. godine stezao Andreju za ruku i nasilno joj pokušao oduzeti USB.

Podsetimo, kad je Andreja K. ubijena, njena porodica je za 24sata preko posrednika izjavila da ju je Bajac maltretirao i pravio joj probleme.

U sporu oko starateljstva nad detetom je izjavio da ima prihode od 400 evra mesečno pa je plaćao alimentaciju od 100 evra. Međutim, na društvenim mrežama je preprodavao tjunirane automobile i motore, te kupovao delove. Nezvanično se saznaje da je nedugo pre ubistva kupio i Hondu koju je u razvodu od njega kupila Andrea, pa ju je prodala. Članovi porodice su i istražiteljima za svog bivšeg zeta rekli da je ubijenoj Andreji pravio probleme, da ju je fizički i psihički maltretirao, te je i njima pretio jednom prilikom.

U vreme ubistva, njihovo zajedničko dete je bilo kod njega, a Andreja i Marijan su taman krenuli do njega po dete. On je, prigodno, igrao igrice i snimao se, u nadi da će sebi učvrstiti alibi. Kako smo već pisali, njena majka je rekla istražiteljima da ju je upravo Bajac nazvao kobne večeri oko 22 sata da joj kaže da Andreja nije pokupila dete, da se ne javlja i da mu je prijateljica javila da je neko ubijen kod Andreje. Nesrećni roditelji su dojuriili do Črne vode gde su Andreja i Marijan ubijeni i zatekli svoju ćerku i njenog partnera mrtve. Čak se pojavio i na njenoj sahrani. Optužnica je pri kraju i uskoro bi trebalo da bude podignuta.

Autor: Jovana Nerić