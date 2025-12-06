Dirljiv oproštaj škole u Subotici nakon smrti učenika (15): Nađen mrtav u automobilu, jedna greška bila kobna

Učenici i zaposleni Tehničke škole "Ivan Sarić" iz Subotice, dirljivim i potresnim rečima oprostili su se od svog petnaestogodišnjeg učenika, čije beživotno telo je juče pronađeno u automobilu parkiranom u garaži porodične kuće.

Dirljivo saopštenje objavljeno je na zvaničnoj Fejsbuk stranici škole, a u kojem su se zaposleni i školski drugovi i drugarice oprostili od nastradalog momka.

- Sa tugom i žaljenjem obaveštavamo javnost da je naš učenik preminuo 5. decembra. Porodici i najbližima upućujemo iskreno saučešće. Neka počiva u miru - piše na Fejsbuk profilu subotičke škole.

Podsetimo, učenik Tehničke škole "Ivan Sarić" (15) pronađen je bez znakova života u automobilu u Subotici.

Prema navodnim informacijama koje kruže po društvenim mrežama, dečak je navodno svake večeri sedeo u automobilu koji je bio parkiran u garaži, slušajući muziku.

Navodno je uobičajeno ostavljao odškrinuta vrata ili prozor, ali je sinoć, zbog hladnoće, sve zatvorio i uključio grejanje u automobilu.

Uzrok smrti pokazaće obdukcija, ali se pretpostavlja da je automobil radio celu noć i da su izduvni gasovi ušli u kabinu kroz ventilacioni sistem, te da se tinejdžer ugušio.

