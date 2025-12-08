Stevandić u francuskom Senatu: Zalažemo se za ravnopravnost, a ne da nam neko drugi određuje šta su naša prava (VIDEO)

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sastao se u francuskom Senatu sa predstavnicima tog francuskog parlamentarnog doma zaduženim za BiH i Zapadni Balkan.

Nakon razgovora sa senatorkom Martom de Sidrak, predsednicom Grupe prijateljstva Francuska – Zapadni Balkan, Stevandić je rekao da je njoj, kao i ostalim senatorima, zahvalan na prilici da pojasni poziciju Republike Srpske.

Mi se zalažemo za ravnopravnost, a ne da nam neko drugi određuje šta su naša prava. Ustavom definisana prava u BiH nisu prepreka za pristupanje Evropskoj uniji. Republika Srpska ne treba da se odriče ni svoje imovine. Drago mi je što sam naišao na razumevanje objašnjavajući da mi u Republici Srpskoj imamo samo odbrambene reakcije koje su razumeli ljudi u SAD, a evo pokušavamo da to objasnimo i Evropi. Ne mogu nas nazivati pogrdnim imenima, separatistima, a onda tražiti da živimo u istoj zajednici – izjavio je Stevandić.

Naglasio je da Republika Srpska ima svoja prava, imovinu, kao i međuentitetsku liniju potpisanu u Dejtonu. – Takva BiH može da pristupa evropskim integracijama. Sve drugo što se temelji na oduzimanju nadležnosti Srpske nije evropski put nego politička prevara. Mi ćemo se truditi i dalje da na svakom mestu, a u francuskom Senatu smo imali posebnu pažnju, dobijemo razumevanje za to da Republika Srpska čuva svoj Ustav, svoju teritoriju, imovinu i da nikome nije pretnja. Borimo se za ravnopravan status svih naroda u BiH i za subjektivitet i suverenitet Republike Srpske koji je izborila i dobila u Dejtonskom sporazumu. Nadamo se da će i diplomatski i svi drugi kanali koje otvaramo doprineti boljem razumevanju Republike Srpske – zaključio je Stevandić.

Senat je jedan od dva doma francuskog parlamenta.

Stevandić boravi od 7. do 10. decembra 2025. godine u radnoj poseti Republici Francuskoj, gde su planirani susreti u više institucija i organizacija koje su značajne za parlamentarnu saradnju i evropske integracije.

Tokom posete biće održani razgovori u parlamentu Francuske, kao i konsultacije u institucijama i istraživačkim centrima čiji je fokus Evropska unija, Zapadni Balkan i procesi evropskih integracija.

Autor: Dalibor Stankov