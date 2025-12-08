Sporazum Makrona i Plenkovića: Hrvatima stižu poboljšani Rafali F4 i haubice Cezar

Hrvatska i Francuska potpisale su danas u Parizu ugovor o nabavci 18 samohodnih haubica Cezar i pismo namere o poboljšanju sposobnosti borbenih aviona Rafal.

Dokumenti su potpisani u prisustvu francuskog predsednika Emanuela Makrona i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, u okviru Akcionog plana za period od 2026. do 2028. godine, za sprovođenje hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva, prenosi Index.hr.

Detalji ugovora

Hrvatska će kupiti 18 haubica Cesar MK2 155 milimetara za 328 miliona evra, a finansiranje će biti obezbeđeno kroz instrument EU-a SAFE, koji podržava povećanje odbrambene spremnosti.

Prema potpisanom pismu namere, 12 Rafala koje je Hrvatska ranije kupila od Francuske dobiće najnoviju opremu na nivou F4, iako vrednost tog ulaganja za sada nije poznata.

Zajednička nabavka

Nabavka haubica sprovodi se putem Francuske agencije za naoružanje, koja ugovara ne samo za francusku vojsku, već i za druge države.

Uz haubice, Hrvatska će nabaviti oko 90 različitih vozila – od oklopnih i terenskih teretnih vozila, preko lakih terenskih vozila, specijalnih vozila veze i za izvlačenje, pa sve do prenosnih radara za nadzor i lociranje ciljeva, kao i druge opreme.

