Vojnović: Rafalima dobijamo dramatičan iskorak sposobnosti uz opravdanu cenu

Kupovinom "Rafala" Srbija dramatičan iskorak za sposobnosti koje opravdavaju njegovu veliku cenu, izjavio je danas povodom najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića o potpisivanju ugovora za kupovinu borbenih aviona "Rafal", urednik portala "Tango Six" Petar Vojinović.

Kako je objasnio za Tanjug, višenamesnki borbeni avion "Rafal" je platforma koja u jednoj misiji može da ispuni borbene zadatke vazduh-vazduh i vazduh-zemlja, odnosno dejstvovanje u vaduhu i po zemlji.

Vojinović kaže da ovaj borbeni avion trenutno ima određeni komplet elektronike, sposobnosti za elektronsko ratovanje, nadzor, situacionu svesnost, parametre koji mu omogućavaju da preživi na modernom bojištu, da bude ofanzivan u raznim zadacima, kao i nivo sposobnosti koji je neuporediv sa tehnikom koju Srbija trenutno ima.

- U ovim pregovorima će deo paketa sigurno biti i naoružanje, to je naoružanje koje je sposobno, potentno da iskoristi te njegove senzore i sposobnosti. Koliko god da to vizuelno izgleda kao relativno mala mašina, ona je toliko sposobna da je zapravo to definicija modernog ratovanja - da imate nešto brzo, sposobno, što može toliko toga da ponese, da može da se snađe na modernom bojištu koje je dramatično drugačije od ranije - naveo je on.

Vojinović je napomenuo da od osamdesetih godina ništa novo u ovoj kategoriji letelica nije bilo nabavljano, i dodao da, iako je ratno vazduhoplovstvo rešilo svoje probleme modernizacijom borbenih aviona MiG-29, oni kao platforme tehnički i tehnološki ne mogu da prežive kraj dvadesetih godina ovog veka.

- Pre tri godine su, iz potrebe, krenuli pregovori o novom višenamenskom borbenom avionu koji je definicija činjenice da ne možete imati oružane snage u 21. veku a da nemate višenamenski borbeni avion. On jeste skup, takvi artikli vojne tehnike jesu skupi, ali njihove sposobnosti su ono što se plaća - istakao je on.

Pilot Boriša Mandić izjavio je danas da je najavljena kupovina borbenih aviona "Rafal" pametna, racionalna i dobra investicija za narednih nekoliko decenija, napomenuvši da će "Rafal" biti jako važno sredstvo odvraćanja, a ne ratovanja i agresije.

- Izuzetno me raduje to što će Srbija i Vojska Srbije dobiti jednu savremenu, složenu, izuzetno vrednu, ali sposobnu mašinu, lovca, jurišnika, bombardera, koji će zadovoljiti potrebe našeg vazduhoplovstva i odbrane neba Srbije narednih nekoliko decenija - rekao je on za Tanjug.

Kako je naveo, ova letelica je savremena, složena, vrlo sposobna da izvrši svoje tri funkcije, ima moćne performanse, od toga da može da ponese dva i po puta više bojnog tereta, do brzine preko dva maha, što su, napominje Mandić, odlične performanse taktičko-tehničkih osobina što ga preporučuje da odgovara ovom prostoru.

- Siguran sam da će naši mladi ljudi vrlo brzo osvojiti tu mašinu i da će je dugi niz godina čuvati, održavati, koristiti i bezbedno, pravilno upravljati na nebeskom svodu. Verujem da ćemo mi taj posao završiti, uz jednu napomenu da će to biti veoma važno sredstvo odvraćanja, a ne napada - rekao je pilot.