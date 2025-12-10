AKTUELNO

Region

Neverovatna pljačka u Sloveniji: Provalnici su sef težak čak 300 kilograma...

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP ||

Slovenačka policija sopštila je da su provalnici u mestu Dragomer ukrali sef težak 300 kilograma iz privatne kuće, ali da je četvoro od pet lopova uhapšeno.

Kako se navodi, počinioci su državljani Slovenije iz Novog Mesta starosti od 22 do 29 godina, navodi se u saopštenju policije i dodaje da se to dogodilo 26. novembra, prenosi portal 24UR.

Dodaje se da se u sefu nalazilo nekoliko predmeta velike vrednosti, a da su lopovi prilikom pljačke deaktivirali senzorsku rasvetu i u kuću ušli kroz prozor u prizemlju.

Kako se navodi sadržaj sefa je ispražnjen, a sef zapaljen i ostavljen u šumi u blizini Višnje gore, skriven među granama. Za petim počiniocem se još uvek traga.

Autor: S.M.

#300 kilograma

#Provalnici

#Slovenija

#pljačka

#sef

POVEZANE VESTI

Svet

Provalnici iščupali i ukrali sef težak 300 kilograma zajedno sa dragocenostima: Nesvakidašnja pljačka u Sloveniji

Hronika

NEVIĐENA KRAĐA U KOVINU! Lopovi ukrali SEF SA MILION DINARA, hitno reagovala policija

Hronika

STRAŠNO! Došli iz Smedereva da pokradu mrtvog čoveka!? Uhapšeni provalnici i lopovi u Surčinu

Hronika

UREDNO ZAKLJUČALI FIRMU U PETAK, U PONEDELJAK IH DOČEKAO HAOS! Pljačka kao iz filma usred Beograda: CEO sef NESTAO iz zida, a i milioni evra s njim!

Region

Čudo splitskih lekara: Odstranili tumor težak 3,3 kilograma

Hronika

U BEČU ZAPLENJENO 300 KILOGRAMA DROGE: Među uhapšenima i Srbin, sumnja se da je deo afričko-balkanske bande