RADNIK TOČIO GORIVO S UPALJENOM CIGARETOM, PA IZBILA DRAMA: Haos u Kuršancu!

U požaru koji je juče izbio u proizvodnoj hali u Kuršancu povređen je 29-godišnji radnik.

Nakon pružene pomoći na licu mesta, Helikopterska hitna medicinska služba prevezla ga je u Zagreb na dalje lečenje, saopštila je Policijska uprava međimurska.

Kako je došlo do požara

Prema informacijama PU međimurske, Operativno-komunikacioni centar primio je dojavu juče u 13.29 sati da je u krugu privatnog preduzeća u Poljskoj ulici došlo do požara. Uviđajem je utvrđeno da je oko 13.15 sati došlo do zapaljenja benzinskog goriva u hali koju je koristilo preduzeće iz Totovca.

Radnik točio gorivo sa cigaretom

Policija navodi da je neposredno pre izbijanja požara 29-godišnji radnik nestručno rukovao gorivom. Tokom točenja goriva iz plastičnog kanistera u rezervoar viljuškara imao je zapaljenu cigaretu, zbog čega je došlo do zapaljenja goriva. Vatra je potom zahvatila i njegovu odeću.

Povređeni prebačen u Zagreb

Radniku je lekarska pomoć pružena na mestu događaja, a zatim je helikopterom hitne pomoći prebačen u Zagreb. Težina povreda biće naknadno saopštena.

Brza intervencija vatrogasaca

Na mesto događaja odmah su upućeni pripadnici Javne vatrogasne službe Čakovec, koji su požar ugasili. Policija navodi da u događaju nije nastala materijalna šteta.

Inspektor zaštite na radu

Na teren je izašao i inspektor zaštite na radu, koji je preduzeo mere iz svoje nadležnosti. O događaju će nadležnom državnom tužilaštvu biti dostavljen poseban izveštaj.

Nestručno rukovanje gorivom i nepažnja izazvali su ozbiljan incident u Kuršancu. Brza reakcija vatrogasaca sprečila je širenje požara, dok se povređeni radnik trenutno leči u Zagrebu.

Autor: Dalibor Stankov