AKTUELNO

Region

Cvijanović: Ohrabruju poruke SAD da BiH treba da se gradi na dogovoru tri naroda

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekla je danas da ohrabruju poruke administracije američkog predsednika Donalda Trampa da budućnost BiH treba da se gradi na dogovoru predstavnika tri naroda.

"Ili dijalog ili dalje propadanje BiH. Treće opcije nema", navela je Cvijanović na Instagramu.

Istakla je da je potreban dogovor, makar to bilo mučno, ili u suprotnom sledi propadanje BiH.

"Nakon mnogo vremena mogli smo da čujemo nešto što je za mene bilo umirujuće, a to je bila izjava i neko se referisao u Savetu bezbednosti UN, kada je predstavnik SAD rekao da budućnost Bosne i Hercegovine treba da se gradi na dogovoru predstavnika konstitutivnih naroda", zaključila je Cvijanović.

pročitajte još

HIT TVIT UŽIVO NA TV PINK! Vučićević: Vučić smeta Hrvatskoj jer je od Srbije napravio državu - Mi imamo svoju politiku i to im smeta (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Bosna i Hercegovina

#Politika

#SAD

#Vreme

#Željka Cvijanović

POVEZANE VESTI

Region

Cvijanović: BiH je danas daleko od dejtonskog koncepta

Region

Cvijanović predložola da BiH nominuje Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Region

Cvijanović: BiH bez značajnijeg pomaka u okviru Berlinskog procesa

Region

Cvijanović: Šmit ne može spasiti BiH, već Republika Srpska i Federacija

Region

Cvijanović: Bećirović vodi velikobošnjačku politiku po kojoj Srbi i Hrvati u BiH treba da služe kao ikebane

Region

Cvijanović: Grubo kršenje dejtonskog ustavnog aranžmana vodi daljim podelama