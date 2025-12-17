AKTUELNO

EPICENTAR BLIZU POZNATOG LETOVALIŠTA: Jak zemljotres pogodio Jadran

Zemljotres magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabeležen je u sreda, 17. decembar 2025. u 23.07 časova, na području Jadranskog mora.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.658 i dužine 17.6637, odnosno 30 kilometara od Neuma.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Svedoci navode da je udar bio jak, ali kratak.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

