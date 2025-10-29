TRESLO SE TLO: Jak zemljotres pogodio Island

Zemljotres magnitude 5 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 29. oktobra 2025. u 17.46 časova, na području Islanda.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 64.621 i dužine -17.429.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 1.1 kilometara ispod površine zemlje na 220 kilometara od glavnog grada Rejkjavika.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

