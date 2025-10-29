AKTUELNO

Svet

TRESLO SE TLO: Jak zemljotres pogodio Island

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres magnitude 5 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 29. oktobra 2025. u 17.46 časova, na području Islanda.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 64.621 i dužine -17.429.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 1.1 kilometara ispod površine zemlje na 220 kilometara od glavnog grada Rejkjavika.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić

#Island

#Rihterova skala

#Zemljotres

#potres

#tlo

POVEZANE VESTI

Svet

TRESLO SE TLO: Veoma jak zemljotres pogodio Krit

Svet

JAK ZEMLJOTRES POGODIO TAJVAN Treslo se tlo jačinom 5 stepeni po Rihteru, 27 osoba lakše povređeno

Svet

TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio Rumuniju

Svet

TRESLO SE U KOMŠILUKU Zemljotres jačine 4,2 stepena pogodio Rumuniju

Društvo

TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio Srbiju

Svet

ZEMLJOTRES POGODIO ISLAND: Treslo se tlo u zemlji vatre i leda