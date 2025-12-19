SPREČILA NOVU LIKVIDACIJA U RATU KLANOVA? Kod saradnika Zvicerovog klana pronađene policijske uniforme, značke i krtiptovani telefoni

Uprava policije Crne Gore saopštila je da su sproveli pojačane aktivnosti na kontroli pripadnika organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantnih osoba, kao i da su ovom akcijom sprečili ubistvo za koje se sumnja da su pripadnici kriminalne grupe pripremali.

Ko je bio meta, kako se navodi, trebalo bi da bude utvrđeno tokom istratge. Tokom pretresa nekoliko bezbednosno interesantnih osoba, kako je saopšteno, pronađene su lažne policijske značke, policijske uniforme, kriptovani mobilni telefon, i oduzeta tri automobila.

- Policijski službenici Sektora za borbu protiv kriminala u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti su, preduzimajući intenzivne, koordinisane i planski sprovedene mere i radnje na identifikaciji lica koja sprovode kriminalne aktivnosti, kako se sumnja, sprečili planirano izvršenje krivičnog dela i delovanje kriminalnih struktura i tom prilikom, u okviru pojačanih operativnih aktivnosti stavili pod kontrolu četiri osobe, među kojima jednog pripadnika visokorizične organizovane kriminalne grupe - ogranka sa severa Crne Gore i operativno interesantno lice blisko ovoj grupi, kao i operativno interesantno lice blisko jednoj visokorizičnoj organizovanoj kriminalnoj grupi sa Cetinja - navodi se u saopštenju crnogorske policije.

Kako prenose crnogorski mediji, na teritoriji Podgorice policija je kontrolisala Dušana Lakušića (35), koji se vodi kao član jedne organizovane kriminalne grupe sa severa Crne Gore. U gepeku automobila za čijim je volanom bio, kako se navodi, pronađene su lažne policijske uniforme - dve jakne sa natpisom "Policija", drugi odevni premeti crne boje, četiri amblema sa grbom Crne Gore, tri para rukavica i predmeti namenjeni savlađivanju i razbijanju fizičkih prepreka.

Na istom mestu je, kako se navodi, zaustavljen i kontrolisan Božo Vujisić (29), koji je odslužio kaznu za ubistvo rođaka i ranjavanje kik-boksera i vodi se takođe kao operativno interesantna osoba bliska jednom kriminalnom klanu sa Cetinja.

- U okviru istih aktivnosti policija je postupajući po operativnim saznanjima uzela izjavu i od Dalibora Ćorca, koji se takođe vodi kao osoba bliska kriminalnog grupi - navode oni.

Prema saznanjima "Vijesti", u pitanju je grupa Beranca Vuka Vulevića, čiji je navodni član i Lakušić. Vulević je inače u bekstvu i sumnjiči se da je sa odbeglim vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom učestvovao u švercu kokaina.

- Pretresom stanova koje koriste Lakušić i Vujisić pronađeni su i oduzeti elektronski uređaji, od čega jedan telefonski uređaj sa kripto zaštitom i vozilo sa, kako se sumnja, izmenjenim brojem šasije, a koje će biti predmet daljih provera - navode oni.

Policija sumnja da su osobe koje su kontrolisali, u cilju prikrivanja kretanja i onemogućavanja policijske detekcije, sprovodila mere kontranadzora, te tokom dana koristile više iznajmljenih vozila.

- Preduzetim aktivnostima službenika Uprave policije je, kako se sumnja, sprečeno planirano izvršenje krivičnog dela, dok će se u nastavku daljih istražnih i operativnih mera utvrditi konkretan objekat napada, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena - piše u saopštenju policije.

Iz policije ističu da se osobe koje su kontrolisali u policijskim evidencijama vode kao počinioci teških krivičnih dela protiv života, krivičnih dela sa elementima nasilja, nedozvoljenog držanja i nošenja oružja, te krivičnih dela iz oblasti imovinskog i privrednog kriminaliteta.

