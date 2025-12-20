AKTUELNO

Region

Horor kod Pljevalja! Poginula devojka (21): Povređene dve osobe

Izvor: Informer, Foto: RINA ||

S.G. (21) iz Pljevalja stradala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć nešto poslije 23 sata u pljevaljskom selu Odžak na putu Pljevlja - Đurđevića Tara.


Prema nezvaničnim informacijama, auto je sleteo s puta, pišu Vijesti.


Direktor Opšte bolnice u Pljevljima Saša Grbović kazao je da su u udesu dve mlađe osobe teže povređene.


Nakon ukazane pomoći u pljevaljskoj bolnici prevezene su u Klinički centar (KCCG) u Podgorici.

U Pljevljima je sinoć bila gusta magla, a zbog velike vlažnosti vazduha i niske temperature putevi su bili mokri i klizavi.

Autor: D.Bošković

#Devojka

#Horor

#Pogibija

#pljevlji

POVEZANE VESTI

Hronika

Dve osobe teško povređene u udesima u Beogradu: Motociklista sleteo sa puta kod skretanja za Ripanj

Hronika

TRAGEDIJA KOD VRBASA: Automobil sleteo sa puta - Poginuo vozač

Hronika

JEZIVA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ŽABLJA: Žena poginula, povređene četiri osobe

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD POŽAREVCA: Jedno vozilo potpuno smrskano, drugo završilo u kanalu! Dve osobe poginule! (VIDEO)

Hronika

Saobraćajna nesreća na Banjici: Dve osobe povređene

Hronika

JEZIVA NESREĆA KOD VRANJA: Prevrnuo se traktor, poginula žena