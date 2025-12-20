Horor kod Pljevalja! Poginula devojka (21): Povređene dve osobe

S.G. (21) iz Pljevalja stradala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć nešto poslije 23 sata u pljevaljskom selu Odžak na putu Pljevlja - Đurđevića Tara.



Prema nezvaničnim informacijama, auto je sleteo s puta, pišu Vijesti.



Direktor Opšte bolnice u Pljevljima Saša Grbović kazao je da su u udesu dve mlađe osobe teže povređene.



Nakon ukazane pomoći u pljevaljskoj bolnici prevezene su u Klinički centar (KCCG) u Podgorici.

U Pljevljima je sinoć bila gusta magla, a zbog velike vlažnosti vazduha i niske temperature putevi su bili mokri i klizavi.

Autor: D.Bošković