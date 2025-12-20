Novi detalji tragedije na Durmitoru: Korpa žičare proklizala i udarila u drugu, jedan turista poginuo

Na skijalištu Savin Kuk na Durmitoru danas se dogodila teška nesreća u kojoj je stradao strani turista, dok je jedna osoba teško povređena.

Nesreća se desila na žičari broj dva, kada su turisti ispali iz korpe ski-lifta.

Šta se dogodilo

Nesreća se desila na drugom, strmijem delu žičare.

Prema prvim informacijama, korpa u kojoj su se nalazili turisti počela je da klizi unazad.

Potom je proklizala i udarila u drugu korpu, što je izazvalo pad.

Muškarac je na mestu izgubio život, dok je žena povređena, ali je bila svesna i komunikativna.

Reakcija spasilačkih službi

Na licu mesta nalaze se policija i spasilačke ekipe koje obavljaju uviđaj. Povređenoj ženi je odmah ukazana medicinska pomoć.

Sumnja na tehnički kvar

Prema nezvaničnim podacima, sumnja se da je došlo do kvara na žičari broj dva, staroj oko 35 godina, kojoj navodno nedostaje jedan stub. Nadležni organi utvrđuju da li je upravo to uzrok tragedije.

