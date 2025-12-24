PUCNJAVA U BUDVI: Muškarac ranjen kod tvrđave Mogren - Napadač pobegao

Policija je u ranim jutarnjim časovima uhapsila M. P., koji je osumnjičen da je juče pucao na drugu osobu kod tvrđave Mogren u Budvi.

Iz policije je saopšteno da je sinoć u Odeljenje bezbednosti Kotor došlo lice koje je prijavilo da je kod tvrđave Mogren u Budvi drugo lice prema njemu upotrebilo vatreno oružje, nakon čega se udaljilo u pravcu Podgorice. Tom prilikom oštećeni nije zadobio telesne povrede.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Kotor su o događaju odmah obavestili službenike Odeljenja bezbednosti Budva, koji su preduzeli hitne mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju rasvetljavanja događaja.

– Od više lica prikupljena su obaveštenja na zapisnik o okolnostima događaja, utvrđen je identitet lica za koje se sumnja da je upotrebilo vatreno oružje – M. P., i on je lociran u Podgorici, a o događaju je obavešten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru – saopštili su iz policije.

Postupajući tužilac se izjasnio da u radnjama M. P. postoje elementi krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

– On je u ranim jutarnjim časovima lišen slobode i u zakonskom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost – naveli su iz policije.

Autor: Iva Besarabić