VELIKA AKCIJA U REPUBLICI SRPSKOJ, TROJE UHAPŠENO ZBOG DEČIJE PORNOGRAFIJE: Policija razotkrila mrežu uz pomoć veštačke inteligencije

Pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su tri lica, osumnjičena za iskorišćavanje dece za pornografiju.

Uhapsili su ih pripadnici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije, u međunarodnoj akciji AI4KIDS (AI for Kids), u saradnji sa kolegama iz policijskih uprava Bijeljina, Istočno Sarajevo i Doboj.

Pretraživali internet stranice

„Policijski službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet su u okviru akcije koja se sprovodi u saradnji sa Interpolom i Ministarstvom unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, koristeći alate veštačke inteligencije ‘AI tools’, pretraživali platforme, internet stranice i forume sa ciljem pronalaska fotografija i video-snimaka seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece, zatim fotografija i video-snimaka seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece na internetu, koje su kreirane pomoću veštačke inteligencije, kao i pronalaska specijalizovanih platformi koje omogućavaju kreiranje takvih fotografija i video-snimaka“, naveli su iz MUP-a Republike Srpske.

Šta je sve zaplenjeno

Postupajući po naredbama nadležnih sudova, kako su dodali, pretresene su tri lokacije koje koriste osumnjičena lica, te su pronađeni i oduzeti mobilni telefoni, laptopovi, USB stikovi, memorijske kartice, SIM kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog dela.

„Lica se sumnjiče da su putem društvenih mreža, kao i u grupama za komunikaciju, objavljivala i razmenjivala materijal seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece, te da su stupala u kontakt sa decom, slala im i navodila ih da sačinjavaju materijal dečje pornografije“, naveli su iz MUP-a Republike Srpske.



Autor: Jovana Nerić