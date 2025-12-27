AKTUELNO

DRAMA U BIH! Više ljudi se izgubilo na Bjelašnici: Gorska služba pokrenula akciju spasavanja

Izvor: Telegraf, Foto: Gorska služba spasavanja Srbije ||

Gorska služba spasavanja Kantona Sarajevo (GSS KS) saopštila je da je u toku akcija spasavanja više ljudi koji su se izgubili na širem području Dugog Polja na Bjelašnici.

Kako su naveli iz GSS KS, poziv za pomoć su primili od Policijske uprave Trnovo, a trenutno su na putu prema navedenoj lokaciji, prenosi Juronjuz BiH.

Iz GSS KS su potvrdili da se traga za više osoba koje su dezorijentisane i sada im je potrebna pomoć.

"Prema trenutnim informacijama, u pitanju je više osoba koje su se izgubile i sada im je potrebna naša pomoć. Toliko za sada možemo reći, na putu smo prema lokaciji", naveli su iz GSS KS.

Autor: D.Bošković

