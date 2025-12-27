Dekan Muhamed Ajanović i inspektorka Dalila Hakalović sprovedeni su iz prostorija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u prostorije Tužilaštva KS, gde su predati u dalju nadležnost postupajućih tužilaca.

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Muhamed Ajanović i glavna kantonalna prosvetna inspektorka Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalila Hakalović, koji su uhapšeni u četvrtak u nastavku akcije „Koverta“, predati su Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Oboje se terete, između ostalog, za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i trgovinu uticajem.

Predložen pritvor Muhamedu, za Dalilu mere

Muhamed Ajanović se tereti da je počinio krivično delo zloupotreba položaja ili ovlašćenja, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Postupajući tužilac Tužilaštva KS predložio je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomesečnog pritvora osumnjičenom Muhamedu Ajanoviću.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od bekstva, opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svedoke i saučesnike, prikriti dokaze, ometati krivični postupak i ponoviti krivično delo.



Osumnjičenoj Dalili Hakalović predložene su mere zabrane:

Zabrana obavljanja funkcije glavne prosvetne inspektorke

Zabrana ulaska u KUIP

Zabrana napuštanja boravišta

Zabrana sastajanja i komuniciranja sa svedocima i osumnjičenima

Dugo su bili pod nadzorom inspekcija

Nakon nastavka akcije „Koverta", iz Rektorata Univerziteta u Sarajevu poručeno je da su već duže vreme, tačnije više od godinu dana, bili izloženi snažnim pritiscima kantonalne inspekcije, javlja BHRT.

Nezakonito produženje mandata

Azra Bavčić, portparolka Tužilaštva Kantona Sarajevo rekla je da je predmet istrage Tužilaštva KS odnosi se na više radnji koje je preduzimao Muhamed Ajanović zajedno s Dalilom Hakalović, Adnom Mesihović i Dženitom Viteškić, s ciljem da sebi osigura nezakonito produženje mandata na poziciji dekana Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.

Prema podacima iz istrage, Ajanović je koristio prijateljske i institucionalne veze kako bi osigurao ostanak na funkciji dekana. U krugu osoba koje su mu, kako se navodi, pružale podršku bile su prosvetna inspektorka Dalila Hakalović i bivša ministarka za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo Adna Mesihović. Kako tvrdi Tužilaštvo, zajedničkim delovanjem osigurano je donošenje instrukcija kojima je omogućeno da se konkurs za izbor dekana uopšte ne raspise. Osim toga, planirano je i pokretanje izmena Statuta Univerziteta u Sarajevu, odnosno odluka Senata, koje bi Ajanoviću omogućile novi mandat.

Rektor: Univerzitet trpeo dugotrajne pritiske

Rektor Univerziteta u Sarajevu Tarik Zaimović istakao je da je Univerzitet duže vreme bio izložen pritiscima inspekcijskih organa, naglašavajući da su u kratkom vremenskom periodu imali čak 350 inspekcijskih kontrola.



- Sve ostalo su samo posledice – postupanja inspekcija koje su cenile da mogu na univerzitetu raditi šta god hoće i da im niko ne može reći da deluju izvan pravnog okvira. Smatrali su da su istovremeno i tumači zakona i sudije i tužioci, ali i represivni instrument za sprovođenje određenih odluka, čemu svakodnevno svedočimo - kazao je Zaimović.

Reakcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove poručili su da je, s obzirom na ozbiljnost navoda i činjenicu da je glavna kantonalna prosvetna inspektorka osumnjičena za zloupotrebu položaja, neophodno reagovati brzo, zakonito i bez izuzetka. „Uprava je u potpunosti opredeljena za poštovanje vladavine prava i u tom smislu daje punu podršku svim istražnim i pravosudnim organima u sprovođenju aktivnosti iz njihove nadležnosti, kojima u svakom trenutku stojimo na raspolaganju“, poručili su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Premijer Kantona Sarajevo: Nema nedodirljivih

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, u čijem mandatu je i započela akcija „Koverta“, kojom su obuhvaćeni Ajanović i drugi osumnjičeni, poručio je da niko ne može biti iznad zakona. „Ukoliko se dokažu navodi za koje se terete, reč je o sistemskoj korupciji kojoj ćemo stati u kraj jačanjem kapaciteta institucija – od kancelarije i tužilaštva do opštinskog i kantonalnog suda“, izjavio je Uk. Novinarka Amina Čorbo Zećo smatra da su s ovim slučajem na videlo izašle dugogodišnje sumnje u rad Stomatološkog fakulteta i njegovog rukovodstva. „Dugo godina se vežu priče za ovog dekana da je navodno organizovao čitav jedan sistem, zapošljavao ljude i uspostavljao mrežu uticaja. Već na prvom ročištu dobićemo informacije o sistemu koji su napravili i, zapravo, možemo konstatovati da je društvo dotaklo dno“, kazala je Čorbo Zećo.

Akcija "Koverta" i ranija hapšenja

Akcija „Koverta“ započela je u aprilu hapšenjem bivše ministarke Adne Mesihović i još tri osobe. U više navrata vršeni su pretresi prostorija Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i prostorija Vlade Kantona Sarajevo. Ovo, kako se navodi, nije jedina afera koja je u proteklom periodu potresla aktuelnu Vladu Kantona Sarajevo, a istrage u okviru akcije „Koverta“ i dalje su u toku.

