AKCIJA SPASAVANJA NA BJELAŠNICI: Pripadnici Gorske službe spasili višečlanu grupu izgubljenih planinara

Gorska služba spasavanja Kanton Sarajevo uspešno je završila večerašnju akciju i pronašla višečlanu grupu ljudi koji su se izgubili na području Bjelašnice, a sve planinare i posetioce planina pozvala da se kreću isključivo obeleženim i označenim planinarskim stazama, objavio je portal Radio Sarajeva.

Kako je ranije objavio portal Radiosarajevo.ba, više osoba se izgubilo na području Bjelašnice, ne uspevajući da nađe put nazad do polazne tačke.

"Dežurni tim je odmah reagovao, izašao na teren, pronašao unesrećene te tako uspešno okončao i drugu akciju spasavanja u toku istog dana. Svi unesrećeni su na sigurnom i kreću se prema vozilima. Hvala našim spasiocima na brzoj i profesionalnoj reakciji", objavio je GSS Kantona Sarajevo.

Spasioci GSS su ranije danas evakuisali povređenom planinara na području Bukovika.

Autor: D.Bošković