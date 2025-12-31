Uhapšen 'bombaš' iz Zagreba: Izvazvao jezivu eksploziju u školi, građani uznemireni

Hrvatska policija privela je osobu koja se sumnjiči da je u ponedeljak uveče u dvorištu jedne osnovne škole u Zagrebu izazvala jezivu eksploziju pirotehničkim sredstvom.

Eksplozija, koja je izazvala vatrenu pečurku, uznemirila je građane koji su se kobne večeri oko 22.45 nalazili u blizini Osnovne škole Julija Klovića na Trešnjevci.

Kako nezvanično saznaje Index, policija je privela muškarca starog oko 30 godina. On je priveden u utorak popodne.

Policija je ranije objavila da su nepoznati počinioci "ulili su u plastičnu posudu zasad neutvrđenu zapaljivu tečnost i zapalili otvorenim plamenom usled čega je došlo do eksplozije".

Tokom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba niti je došlo do oštećenja imovine, naveli su iz policije.

Vatrogasci su prethodno saopštili da je prema dojavi policije i više dojava građana do požara došlo zbog aktivacije pirotehničke naprave. Radilo se o pirotehničkoj napravi zavezanoj za kanister koji je još uvek goreo do dolaska zagrebačkih vatrogasaca, ali su ga ubrzo ugasili čime je intervencija završena.

Dojavu policije zaprimili su oko 22:56 sati, a na intervenciju je izašlo jedno vozilo.

